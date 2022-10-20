Форвард «Локомотива» Игнатьев получил травму и пропустит около шести недель

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев получил травму в матче четвёртого раунда Кубка России с «Химками».

«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Ориентировочные сроки восстановления составляют четыре-шесть недель», — приводит слова пресс-службы железнодорожников.

В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Химки» уступили московскому «Локомотиву». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).

«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.

Ранее в «Химках» выразили доверие Гогниеву.