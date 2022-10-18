В «Химках» выразили доверие Гогниеву
- РИА Новости
«У Спартака Гогниева есть кредит доверия. Он доработает как минимум до зимнего перерыва», — цитирует Оленева РИА Новости.
Гогниев возглавил «Химки» в конце августа, он сменил на этом посту Николая Писарева.
В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Химки» уступили московскому «Локомотиву». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти).
«Локомотив» с восемью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы А. «Химки» с одним очком располагаются на четвёртой позиции.
Ранее Гогниев высказался о судействе в матче с «Локомотивом».