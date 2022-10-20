Александр Мостовой: Федотов и Абаскаль не заслужили дисквалификации

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать главных тренеров ЦСКА и «Спартака» — Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

«Там много расшумелись, я бы вообще никого не наказывал. Ничего такого не произошло: кто-то на кого-то крикнул — и всё. Надо давно уже понимать, что в футболе много чего происходит, не связанного с правилами», — цитирует Мостового РИА Новости.

Экс-футболист «Спартака» подчеркнул, что тренеры такие же живые люди.

«Также могут шуметь и кричать — ясно, что в пределах допустимого. По одной игре дали. Какая разница — что человек на скамейке будет сидеть, что он будет в пяти метрах от неё?» — сказал Мостовой.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль накинулся на главного тренера красно-синих с упрёками, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме ответил наставнику красно-белых.

По итогам заседания КДК РФС было решено дисквалифицировать тренера красно-белых на один матч и оштрафовать его на 50 тыс. рублей. Тренер ЦСКА дисквалифицирован на два матча (один условно).

Таким образом, Федотов пропустит встречу 14-го тура с «Оренбургом», Абаскаль — игру с «Химками».

Ранее Газзаев назвал несправедливым наказание для Абаскаля и Федотова.