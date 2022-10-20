Майгуров: СБР сохраняет контакт с Международным союзом биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) может допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях под эгидой организации, как только будут изменения в общепринятой мировой политике в отношении России.

«Сегодня, несмотря на официальный наш недопуск к соревнованиям, у нас остаётся контакт с международной федерацией. Они нас не отталкивают, но придерживаются общепринятой мировой политики. Как только будут изменения, готовы вернуть нас к себе», — цитирует Майгурова ТАСС.

Конгресс IBU в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

14 октября в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова на пост главы СБР также претендовал Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала переизбрание на пост президента СБР Майгурова.