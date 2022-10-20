Майгуров: СБР сохраняет контакт с Международным союзом биатлонистов
- РИА Новости
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«Сегодня, несмотря на официальный наш недопуск к соревнованиям, у нас остаётся контакт с международной федерацией. Они нас не отталкивают, но придерживаются общепринятой мировой политики. Как только будут изменения, готовы вернуть нас к себе», — цитирует Майгурова ТАСС.
Конгресс IBU в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
14 октября в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова на пост главы СБР также претендовал Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала переизбрание на пост президента СБР Майгурова.