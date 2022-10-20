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Матыцин провёл совещание с депутатами ГД по вопросам внедрения карты болельщика

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что возникшие сложности при оформлении карты болельщика устранены.
Матыцин провёл совещание с депутатами ГД по вопросам внедрения карты болельщика
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«У зрителей, спортсменов и представителей команд, гостей, аккредитованных СМИ не должно быть проблем при получении карты болельщика и проходе на стадион», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Матыцин также отметил, что Минспорта работает с РФС, РПЛ и Минцифры на счёт карты болельщика.

«Оформлено уже более 300 тысяч карт, а процент отказов составил всего 0,009% от общего числа поступивших заявлений», — заключил Матыцин.

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее Терюшков сообщил о возможном переносе круглого стола по карте болельщика.

 

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