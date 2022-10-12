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Терюшков сообщил о возможном переносе круглого стола по карте болельщика

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что круглый стол по паспорту болельщика может быть перенесён на ноябрь.
Терюшков сообщил о возможном переносе круглого стола по карте болельщика
  • РИА Новости

«Комитет по спорту ещё не назначил дату круглого стола по карте болельщика. На следующий вторник или среду у нас намечено заседание комитета, потом будет пермский форум, поэтому круглый стол может перенестись на ноябрь», — приводит слова Терюшкова РИА Новости.

По его словам, если проводить круглый стол, то нужно оповестить всех участников и забронировать зал.

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал предварительную дату круглого стола по вопросу Fan ID.

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