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El Espanol: «Барселона» может сыграть в форме с рекламой Шакиры в текущем сезоне

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«Барселона» может сыграть в форме с изображением Шакиры в чемпионате Испании сезона-2022/23.
El Espanol: «Барселона» может сыграть в форме с рекламой Шакиры в текущем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent KOFFEL

Эта акция может пройти уже в этом сезоне в рамках сотрудничества клуба с платформой Spotify, сообщает El Espanol.

Напомним, что «Барселона» сыграла в эль класико с «Реалом» в форме с логотипом лейбла певца Дрейка.

4 июня Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба Жераром Пике.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира подтвердили отношения в 2011 году. Брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у них родилось двое детей.

Ранее сообщалось, что Пике хочет помириться с Шакирой.

 

 

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