El Espanol: «Барселона» может сыграть в форме с рекламой Шакиры в текущем сезоне
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Эта акция может пройти уже в этом сезоне в рамках сотрудничества клуба с платформой Spotify, сообщает El Espanol.
Напомним, что «Барселона» сыграла в эль класико с «Реалом» в форме с логотипом лейбла певца Дрейка.
4 июня Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба Жераром Пике.
Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира подтвердили отношения в 2011 году. Брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у них родилось двое детей.
Ранее сообщалось, что Пике хочет помириться с Шакирой.