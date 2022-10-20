El Espanol: «Барселона» может сыграть в форме с рекламой Шакиры в текущем сезоне

«Барселона» может сыграть в форме с изображением Шакиры в чемпионате Испании сезона-2022/23.

Эта акция может пройти уже в этом сезоне в рамках сотрудничества клуба с платформой Spotify, сообщает El Espanol.

Напомним, что «Барселона» сыграла в эль класико с «Реалом» в форме с логотипом лейбла певца Дрейка.

4 июня Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба Жераром Пике.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира подтвердили отношения в 2011 году. Брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у них родилось двое детей.

Ранее сообщалось, что Пике хочет помириться с Шакирой.