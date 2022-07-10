Источник: защитник «Барселоны» Пике хочет помириться с Шакирой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстался с любовницей и хочет помириться с певицей Шакирой.

Как сообщает Marca, в первую очередь футболист намерен уладить вопрос опеки над общими детьми с колумбийской певицей — Миланом и Сашей.

4 июня Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира подтвердили отношения в 2011 году. Также брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у пары родились двое детей.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил Пике, что не видит его в стартовом составе каталонцев в следующем сезоне.