Источник: Хави сообщил Пике, что не видит его игроком стартового состава «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил защитнику команды Жерару Пике, что не видит его в стартовом составе каталонцев в следующем сезоне.

По информации Mundo Deportivo, встреча между тренером и игроком прошла в начале лета. Хави дал понять Пике, что команда не нуждается в нём из-за его высокой зарплаты, частых травм и других отвлекающих факторов. Отмечается, что футболист хочет остаться в команде и доказать свою значимость.

Пике выступает в клубе с 2008 года. В составе «Барселоны» он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

Ранее Шакира опровергла новость о госпитализации после разрыва отношений с Пике.