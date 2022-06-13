Источник: Хави сообщил Пике, что не видит его игроком стартового состава «Барселоны»

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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил защитнику команды Жерару Пике, что не видит его в стартовом составе каталонцев в следующем сезоне.
Источник: Хави сообщил Пике, что не видит его игроком стартового состава «Барселоны»
  • AP

По информации Mundo Deportivo, встреча между тренером и игроком прошла в начале лета. Хави дал понять Пике, что команда не нуждается в нём из-за его высокой зарплаты, частых травм и других отвлекающих факторов. Отмечается, что футболист хочет остаться в команде и доказать свою значимость.

Пике выступает в клубе с 2008 года. В составе «Барселоны» он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

Ранее Шакира опровергла новость о госпитализации после разрыва отношений с Пике.

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