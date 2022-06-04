Шакира опровергла новость о госпитализации после разрыва отношений с Пике

Известная колумбийская певица Шакира опровергла информацию о своём нервном срыве.

«Я получаю много встревоженных сообщений. Якобы меня видели в больнице в Барселоне. К сожалению, мой отец упал и сильно ушибся, и я сопровождала его в больницу, где он сейчас и находится. Благодарю вас всех за поддержку и беспокойство», — написала певица в социальных сетях.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира официально подтвердили отношения в 2011 году. Также брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у пары родились двое детей.

Ранее Шакира сообщила о расставании с Пике.