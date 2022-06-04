Шакира сообщила о расставании с защитником «Барселоны» Пике

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Певица Шакира подтвердила расставание с защитником каталонского клуба Жераром Пике.
Шакира сообщила о расставании с защитником «Барселоны» Пике
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Pantling

«С сожалением подтверждаем, что мы расстаёмся. Это всё ради благополучия наших детей. Они являются нашим главным приоритетом. Просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание», — сказано в заявлении певицы, опубликованном EFE.

Пара познакомилась во время съёмок музыкального клипа на песню Шакиры для чемпионата мира по футболу в 2010 году, который проходил в ЮАР. Пике и Шакира официально подтвердили отношения в 2011 году. Также брак между парой официально оформлен не был. За время отношений у пары родились двое детей.

Ранее Пике высказался о бывшем главном тренере мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

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