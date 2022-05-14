Пике считает, что Моуринью заставлял игроков «Реала» и «Барселоны» ненавидеть друг друга

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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о бывшем главном тренере мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

«С тех пор как он пришёл, он знал, что на поле они слабее нас. У нас точно была лучшая команда и даже отношения между игроками. Помню, как ездил в сборную, и после тех игр это было тяжело, потому что Моуринью проникает в сознание игрока и говорит: «Эти ребята ненавидят тебя», и ты веришь в это», — цитирует Пике Goal.com.

По его словам, в раздевалке сборной он как-то раз поздоровался с голкипером Икером Касильесом, а тот с ним тогда даже не разговаривал, так как выступал за «Реал».

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что «Реал» забил шесть безответных мячей «Леванте» в матче Примеры.

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