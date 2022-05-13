«Реал» забил шесть безответных мячей «Леванте» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Леванте» в матче 36-го тура испанской футбольной Примеры.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» отличились Ферлан Менди (13-я минута), Карим Бензема (19-я), Родриго (34-я) и хет-трик оформил Винисиус Жуниор (45-я, 68-я, 83-я).

Таким образом, «сливочные» (84 очка) лидируют в таблице чемпионата. «Леванте» располагается на последней строчке, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что Бензема вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.