«Реал» забил шесть безответных мячей «Леванте» в матче Примеры
Игра прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Карло Анчелотти.
В составе «Реала» отличились Ферлан Менди (13-я минута), Карим Бензема (19-я), Родриго (34-я) и хет-трик оформил Винисиус Жуниор (45-я, 68-я, 83-я).
Таким образом, «сливочные» (84 очка) лидируют в таблице чемпионата. «Леванте» располагается на последней строчке, набрав 29 очков.
Ранее сообщалось, что Бензема вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.