«Реал» забил шесть безответных мячей «Леванте» в матче Примеры

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Леванте» в матче 36-го тура испанской футбольной Примеры.

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Барнабеу» и завершилась со счётом 6:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» отличились Ферлан Менди (13-я минута), Карим Бензема (19-я), Родриго (34-я) и хет-трик оформил Винисиус Жуниор (45-я, 68-я, 83-я).

Таким образом, «сливочные» (84 очка) лидируют в таблице чемпионата. «Леванте» располагается на последней строчке, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что Бензема вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить