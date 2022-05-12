Бензема стал вторым бомбардиром в истории «Реала», больше голов только у Роналду

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В матче 36-го тура испанской Примеры с «Леванте» форвард отметился голом, который стал 323-м в составе «Реала». В списке лучших бомбардиров он сравнялся с Раулем. Оба футболиста делят второе место. Лидером является Криштиану Роналду, который выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год, на его счету 450 голов.

В нынешнем сезоне «Реал» досрочно завоевал чемпионство Испании, а также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдёт 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Ранее Marca сообщил, что Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ.