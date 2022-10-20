В ОКР оценили решение главы НОК Дании покинуть зал в ходе выступления Позднякова

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал решение главы Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханса Наторпа покинуть заседание генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в ходе выступления нынешнего главы организации Станислава Позднякова.

«Где Россия в табели о рангах олимпийского движения, а где Дания? Для олимпийского движения отсутствие России будет ударом, а отсутствие Дании спокойно можно пережить. Отмечу, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только один», — приводит слова Смирнова РИА «Новости Спорт».

Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы НОК Дании о недопуске российских представителей к участию в генассамблее АНОК.