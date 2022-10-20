В ОКР оценили решение главы НОК Дании покинуть зал в ходе выступления Позднякова
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«Где Россия в табели о рангах олимпийского движения, а где Дания? Для олимпийского движения отсутствие России будет ударом, а отсутствие Дании спокойно можно пережить. Отмечу, что в олимпийском движении более 200 стран, а уйти решился только один», — приводит слова Смирнова РИА «Новости Спорт».
Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы НОК Дании о недопуске российских представителей к участию в генассамблее АНОК.