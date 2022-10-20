Представитель Фиджи Робин Митчелл избран главой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Спасибо всем за вашу поддержку. Теперь нам нужно подумать о том, что делать дальше. Я с нетерпением жду возможности работать с вами в следующие четыре года. Уверен, что нам будет весело», — приводит слова Митчела РИА «Новости Спорт».

В ходе тайного голосования во время генеральной ассамблеи АНОК в Сеуле было подано 184 голоса, из них 177 — за представителя Фиджи, пять против и двое воздержались.

Митчелл занимал должность главы АНОК на временной основе в последние четыре года, сменив в 2018 году кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха, которому в Швейцарии было предъявлено обвинение в подделке документов.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о первом дне генеральной ассамблеи АНОК.