90 min: «Челси» хочет подписать нападающего «Наполи» Осимхена
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По информации источника, в лондонском клубе понимают, что Пьер-Эмерик Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего.
Отмечается, что главный тренер синих Грэм Поттер не рассчитывает на форварда Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере».
Усиление центра нападения — главная задача «Челси», а Осимхен — первый приоритет для подписания.
В нынешнем сезоне 23-летний нигериец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» в Английской премьер-лиге.