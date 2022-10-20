90 min: «Челси» хочет подписать нападающего «Наполи» Осимхена

Лондонский «Челси» хочет подписать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает 90 min.

По информации источника, в лондонском клубе понимают, что Пьер-Эмерик Обамеянг — это не долгосрочное решение на позицию нападающего.

Отмечается, что главный тренер синих Грэм Поттер не рассчитывает на форварда Ромелу Лукаку, который должен вернуться из аренды в «Интере».

Усиление центра нападения — главная задача «Челси», а Осимхен — первый приоритет для подписания.

В нынешнем сезоне 23-летний нигериец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» в Английской премьер-лиге.