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Чернов прокомментировал конфликт между Федотовым и Абаскелем

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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал конфликт между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником красно-белых Гильермо Абаскалем, возникший после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чернов прокомментировал конфликт между Федотовым и Абаскелем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«ЦСКА — «Спартак» — это дерби. Порой эмоции захлёстывали. Думаю, все видели, что Федотов и Абаскаль подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всё, что было в матче, — остаётся в матче. Самое главное, что после встречи они пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте. На следующий день после игры в команде ситуацию никак не обсуждали», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что после первого тайма встречи между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на наставника красно-синих, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к главному тренеру красно-белых.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счётом 2:2.

Ранее Федотов заявил, что они с Абаскалем встретились после матча, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

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