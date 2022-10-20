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Главный тренер сборной Киргизии рассказал, что возможен ещё один товарищеский матч команды с Россией

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Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что его команда может провести ещё один товарищеский матч с Россией.

«Меня поставили в известность, что такая возможность есть. Я не против такого матча. Всё упирается в Кубок Азии. Его окончательно перенесли в Катар из Китая в 2023 году», — приводит слова Крестинина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что удобная дата для игры в июне. По его словам, было бы интересно также провести матч в ноябре перед Кубком Азии.

Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Крестинин ответил на вопрос о возможной работе в национальной команде России.

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