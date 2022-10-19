Крестинин: хочу работать на максимально высоком уровне, сборная России — не предел мечтаний
- РИА Новости
«Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то при всём уважении это тоже не предел мечтаний», — цитирует Крестинина Metaratings.ru.
Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.
Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.
Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.