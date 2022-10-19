Крестинин: хочу работать на максимально высоком уровне, сборная России — не предел мечтаний

Тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин ответил на вопрос о возможной работе в национальной команде России.

«Я хочу работать на максимально высоком уровне, на котором смогу быть конкурентоспособным как можно дольше. Что касается сборной России, то при всём уважении это тоже не предел мечтаний», — цитирует Крестинина Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Крестинин прокомментировал возможный переход в сборную футболистов, имеющих на данный момент российское гражданство.