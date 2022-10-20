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Лебеденко считает, что «Торпедо» по силам выйти в плей-офф Кубка России

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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказал мнение, что группа D Кубка России по футболу является достаточно ровной.

«Смогли обыграть ЦСКА за счёт желания, работы, которую мы сейчас делаем. Любая победа, тем более над таким хорошим соперником, как ЦСКА, добавляет уверенности, её нашей команде действительно не хватает», — цитирует Лебеденко ТАСС.

Он также подчеркнул, что победа над армейцами поможет «Торпедо» в ближайших играх чемпионата России.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть очков) — на третьем.

Ранее нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о поражении армейцев от «Торпедо» в матче Кубка России.

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