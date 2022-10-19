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Заболотный: «Торпедо» — не наша команда

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о поражении армейцев от «Торпедо» в матче Кубка России.

«Торпедо» — не наша команда. ЦСКА не везёт с ними», — цитирует Заболотного «Чемпионат».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч с «Торпедо» четвёртого тура Кубка России.

 

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