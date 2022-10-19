Заболотный: «Торпедо» — не наша команда
«Торпедо» — не наша команда. ЦСКА не везёт с ними», — цитирует Заболотного «Чемпионат».
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.
Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч с «Торпедо» четвёртого тура Кубка России.