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«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» и прервал антирекордную серию поражений

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«Ак Барс» в овертайме обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в овертайме победил «Металлург» и прервал антирекордную серию поражений
  • РИА Новости

Встреча проходила на «Татнефть Арене» в Казани и завершилась со счётом 3:2.

У «Ак Барса» шайбы забросили Никита Евсеев (38-я минута), Александр Бурмистров (52-я), Кристиан Хенкель (64-я, овертайм). У «Металлурга» отличились Брендан Лайпсик (29-я), Николай Галдобин (56-я).

Таким образом, «Ак Барс» набрал 22 очка, «Металлург» — 29.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 22 октября примет «Салават Юлаев», а «Металлург» 21 октября сыграет с «Барысом».

Ранее СКА обыграл «Автомобилист» в матче лидеров конференций КХЛ.

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