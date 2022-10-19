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СКА обыграл «Автомобилист» в матче лидеров конференций КХЛ

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СКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл «Автомобилист» в матче лидеров конференций КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

У СКА шайбы забросили Александр Никишин (3-я минута), Дмитрий Яшкин (24-я), Михаил Воробьёв (51-я). У «Автомобилиста» отличился Патрис Кормье (13-я).

Таким образом, СКА набрал 37 очков, «Автомобилист» (29).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 21 октября примет «Кунь Лунь Стар», а «Автомобилист» 21 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Ранее «Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

 

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