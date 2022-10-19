Федотов рассказал о задачах ЦСКА на матч с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о задачах армейцев на игру с «Торпедо».

«Задача на игру? Мы в родных стенах: зачем вообще появляться на поле, если не стоит задача победить? Выбирали состав, пришли к знаменателю, что есть вратарь, которому тоже нужна игровая практика. Нужно отдать должное его мужскому характеру, что он доиграл», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что 19 октября на «ВЭБ Арене» состоится матч между ЦСКА и «Торпедо». Начало — в 20:30 мск.

После трёх туров армейцы с девятью очками находятся на первой строчке в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с тремя очками располагаются на третьей позиции.

Ранее в ЦСКА рассказали о травмах Мойзеса, Карраскаля и Роши.