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Федотов рассказал о задачах ЦСКА на матч с «Торпедо»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о задачах армейцев на игру с «Торпедо».
Федотов рассказал о задачах ЦСКА на матч с «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Задача на игру? Мы в родных стенах: зачем вообще появляться на поле, если не стоит задача победить? Выбирали состав, пришли к знаменателю, что есть вратарь, которому тоже нужна игровая практика. Нужно отдать должное его мужскому характеру, что он доиграл», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что 19 октября на «ВЭБ Арене» состоится матч между ЦСКА и «Торпедо». Начало — в 20:30 мск.

После трёх туров армейцы с девятью очками находятся на первой строчке в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с тремя очками располагаются на третьей позиции.

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