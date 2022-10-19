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В ЦСКА рассказали о травмах Мойзеса, Карраскаля и Роши

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему ряд игроков пропускают матч четвёртого раунда Кубка России с «Торпедо».
В ЦСКА рассказали о травмах Мойзеса, Карраскаля и Роши
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Сегодня игру с «Торпедо» пропускают Мойзес, Карраскаль и Виллиан Роша. По анализам, которые мы видели сразу после окончания игры со «Спартаком», есть признаки неокончательного восстановления, сейчас делаем всё, чтобы игроки вернулись в строй», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Он также подчеркнул, что хавбек Константин Кучаев и защитник Бруно Фукс работают индивидуально.

Напомним, что 19 октября на «ВЭБ Арене» состоится матч между ЦСКА и «Торпедо». Начало — в 20:30 мск.

После трёх туров армейцы с девятью очками находятся на первой строчке в турнирной таблице группы D. Автозаводцы с тремя очками располагаются на третьей позиции.

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с ЦСКА.

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