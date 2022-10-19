Зорин: дебютировать за «Спартак» в юном возрасте — незабываемое ощущение

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Факелом».

«Незабываемое ощущение: дебютировать за «Спартак» в юном возрасте, при большом количестве болельщиков, ещё и на выезде», — сказал Зорин пресс-службе «Спартака».

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых дубль оформил Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

«Спартак» с 12 очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы B. «Факел» (ноль) располагается на четвёртой позиции.

Ранее защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о работе с главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем.