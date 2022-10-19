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Маслов — об Абаскале: прогрессивный тренер с интересными идеями

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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о работе с главным тренером столичного клуба Гильермо Абаскалем.

«Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который, по сути, единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг», — цитируют Маслова «Известия».

По его словам, работать с такими специалистами всегда приятно. Он также отметил, что лично ему специалист каких-то новых установок не даёт, а команда работает как единый организм.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал Абаскаля.

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