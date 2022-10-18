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Мостовой: для меня Абаскаль так и останется неизвестным

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Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Для меня Абаскаль как и оставался неизвестным, так и останется. Я своё мнение не меняю… Без Абаскаля «Спартак» был, есть и будет всегда», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, посчитав, что игроки армейцев проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Позже появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА к наставнику «Спартака». В видео Федотов в том числе говорит испанцу: «Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о конфликте Абаскаля и Федотова.

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