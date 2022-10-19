Шорт-трекист Елистратов заявил, что выступит на этапе Кубка России в Санкт-Петербурге

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов сообщил, что выступит на втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге на всех дистанциях.

«Да, всё хорошо, выступлю в Санкт-Петербурге. На всех дистанциях — 500, 1000, 1500 м, мужская и смешанные эстафеты», — цитирует Елистратова ТАСС.

Он также подчеркнул, что будет представлять Республику Башкортостан на Кубке России.

31-летний спортсмен из Уфы является олимпийским чемпионом Сочи 2014 года. На его счету также по одной бронзовой медали Игр в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022).

Ранее сообщалось, что Елистратов пропустит этап Кубка России в Коломне из-за болезни.