Лещук: попросили Фернандеса выучить хотя бы 15 английских слов

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимодействии с парагвайским защитником команды Роберто Фернандесом.

«В раздевалке Фернандесу немного тяжело что-то объяснять, потому что английский он знает ограниченно. На испанском у нас, конечно, есть переводчик, но когда дело доходит до разговора, то эмоции как-то остывают. Все в команде сказали Фернандесу и Маричалу: «Выучите для начала хотя бы 15 слов на английском»», — цитирует Лещука «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что легионеры изучают русский язык. По его словам, он надеется, что они смогут выучить больше слов для понимания на поле.

Защитник выступает за бело-голубых под шестым номером. Соглашение с футболистом подписано до 2027 года. В составе «Динамо» он провёл девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

Ранее агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем игрока.