Агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем игрока

Агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, Хуан Эпплярд, рассказал о будущем игрока в России.

«Пока что ничего не знаю о том, что происходит в России. Не разговаривали с Фернандесом насчёт потенциального отъезда», — цитирует Эпплярда «Спорт-Экспресс».

Защитник выступает за бело-голубых под шестым номером. Соглашение с футболистом подписано до 2027 года. В составе «Динамо» он провёл девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о причинах поражения московской команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».