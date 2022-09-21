военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем игрока

Короткая ссылка
Агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, Хуан Эпплярд, рассказал о будущем игрока в России.
Агент защитника «Динамо» Фернандеса высказался о будущем игрока
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока что ничего не знаю о том, что происходит в России. Не разговаривали с Фернандесом насчёт потенциального отъезда», — цитирует Эпплярда «Спорт-Экспресс».

Защитник выступает за бело-голубых под шестым номером. Соглашение с футболистом подписано до 2027 года. В составе «Динамо» он провёл девять матчей во всех турнирах, забил один мяч и не отличился результативными передачами.

Ранее защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о причинах поражения московской команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить