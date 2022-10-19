Вратарь «Зенита» Иван: самое непривычное в российском футболе для меня это перелёты

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма сообщил, что его удивляет в российском футболе.

«Самое непривычное в российском футболе для меня это перелёты ​— самая сложная и наименее приятная часть. Россия — ​огромная страна, так что к таким расстояниям нужно привыкать. Плюсов много, ведь ты путешествуешь по стране, узнаёшь новые места», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

Он также подчеркнул, что его удивило стремление команд в российском футболе, которые могут уступать в счёте.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

В текущем сезоне бразильский голкипер провёл за петербургский клуб три матча, пропустил пять мячей и один раз отстоял на ноль.

Ранее «Зенит» в соцсетях пошутил над количеством трофеев «Тоттенхэма»