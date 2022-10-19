«Зенит» в соцсетях пошутил над количеством трофеев «Тоттенхэма»

Петербургский «Зенит» в Twitter пошутил над количеством трофеев лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

Пресс-служба петербургского клуба опубликовала скрин страницы в TikTok, когда число подписчиков равнялось 4 444 444 человек.

«У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько прошло дней с момента, когда «Тоттенхэм» последний раз выигрывал трофей!» — говорится в публикации сине-бело-голубых в Twitter.

Менее чем за сутки запись набрала более 5,2 тыс. отметок «Нравится» и свыше 1,2 тыс. ретвитов.

В сентябре «Зенит» стал первым российским клубом, которому удалось набрать более 1 млрд просмотров в TikTok.

Ранее в «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах.