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«Зенит» в соцсетях пошутил над количеством трофеев «Тоттенхэма»

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Петербургский «Зенит» в Twitter пошутил над количеством трофеев лондонского «Тоттенхэм Хотспур».
«Зенит» в соцсетях пошутил над количеством трофеев «Тоттенхэма»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Пресс-служба петербургского клуба опубликовала скрин страницы в TikTok, когда число подписчиков равнялось 4 444 444 человек.

«У нас столько же подписчиков в TikTok, сколько прошло дней с момента, когда «Тоттенхэм» последний раз выигрывал трофей!» — говорится в публикации сине-бело-голубых в Twitter.

Менее чем за сутки запись набрала более 5,2 тыс. отметок «Нравится» и свыше 1,2 тыс. ретвитов.

В сентябре «Зенит» стал первым российским клубом, которому удалось набрать более 1 млрд просмотров в TikTok.

Ранее в «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах.

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