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В «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ищет возможности участия в международных турнирах.
В «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Международный аспект очень важен — мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвена Звезда», и намечены ещё матчи до зимнего перерыва — надеюсь, ничто не помешает их провести, — цитирует Медведева ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее: в «Зените» уверены, что хавбек Зелимхан Бакаев ещё проявит себя.

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