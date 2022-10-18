В «Зените» заявили, что ищут возможность участия клуба в международных турнирах

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ищет возможности участия в международных турнирах.

«Международный аспект очень важен — мы находим возможность играть международные игры. Уже сыграли в Сочи с «Црвена Звезда», и намечены ещё матчи до зимнего перерыва — надеюсь, ничто не помешает их провести, — цитирует Медведева ТАСС.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее: в «Зените» уверены, что хавбек Зелимхан Бакаев ещё проявит себя.