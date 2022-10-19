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Ростовцев: подвергать критике позицию руководителей МОК — это выстрел себе в ногу

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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев посоветовал адекватно реагировать на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Ростовцев: подвергать критике позицию руководителей МОК — это выстрел себе в ногу
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Рано или поздно Россия вернётся в систему соревнований международного олимпийского комитета. Подвергать сейчас оголтелой критике позицию руководителей МОК – это выстрел себе в ногу», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

Также он призвал спортсменов и тренеров быть выдержанными в комментариях. По мнению Ростовцева, критика не поможет улучшить ситуацию.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители олимпийского комитета России и Станислав Поздняков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не верить заявлению Баха.

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