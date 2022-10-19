Ростовцев: подвергать критике позицию руководителей МОК — это выстрел себе в ногу

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев посоветовал адекватно реагировать на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Рано или поздно Россия вернётся в систему соревнований международного олимпийского комитета. Подвергать сейчас оголтелой критике позицию руководителей МОК – это выстрел себе в ногу», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».

Также он призвал спортсменов и тренеров быть выдержанными в комментариях. По мнению Ростовцева, критика не поможет улучшить ситуацию.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители олимпийского комитета России и Станислав Поздняков.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не верить заявлению Баха.