Ростовцев: подвергать критике позицию руководителей МОК — это выстрел себе в ногу
- AFP
- © FABRICE COFFRINI
«Каким бы Бах ни был руководителем, его мнение надо уважать. Рано или поздно Россия вернётся в систему соревнований международного олимпийского комитета. Подвергать сейчас оголтелой критике позицию руководителей МОК – это выстрел себе в ногу», — цитирует Ростовцева «Чемпионат».
Также он призвал спортсменов и тренеров быть выдержанными в комментариях. По мнению Ростовцева, критика не поможет улучшить ситуацию.
На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.
На ассамблее также присутствуют представители олимпийского комитета России и Станислав Поздняков.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не верить заявлению Баха.