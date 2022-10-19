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Васильев призвал не верить заявлению Баха

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Васильев призвал не верить заявлению Баха
  • AFP
  • © LAURENT GILLIERON / POOL

«Удивительно! Раньше Бах говорил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях. А сейчас он начинает здраво рассуждать. Это уже огромный прогресс», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что им нельзя доверять, потому что завтра они могут навсегда отстранить россиян.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.

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