Васильев призвал не верить заявлению Баха

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Удивительно! Раньше Бах говорил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях. А сейчас он начинает здраво рассуждать. Это уже огромный прогресс», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что им нельзя доверять, потому что завтра они могут навсегда отстранить россиян.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.