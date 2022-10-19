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Итальянский журналист оценил игру Черышева в «Венеции»

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Журналист Eleven Sports Italia Маттео Оккьюто прокомментировал игру российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.
Итальянский журналист оценил игру Черышева в «Венеции»
  • Legion-Media
  • © Pressinphoto

«Безусловно, Черышев оказал хорошее влияние на лигу c приходом в Серию Б. Он сразу отличился, приехав в «Венецию» перед закрытием трансферного окна, забил два гола и отдал голевую передачу в матче с «Кальяри». Денис добавил опыта команде, состоящей из молодых игроков», — приводит слова Оккьюто Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что качества лидера у российского хавбека важны для итальянского клуба. По его словам, фанаты «Венеции» довольны Черышевым.

«Венеция» потерпела поражение от «Фрозиноне» в матче девятого тура второго дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо», завершилась со счётом 3:1 в пользу «Фрозиноне».

Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе, забил гол на 42-й минуте и был заменён на 71-й минуте.

Ранее Дмитрий Черышев рассказал, как проходит адаптация сына в «Венеции».

 

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