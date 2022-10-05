Дмитрий Черышев рассказал, как проходит адаптация сына в «Венеции»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, рассказал об адаптации сына в «Венеции».

«Адаптация в Италии проходит хорошо. В «Венеции» хороший и молодой коллектив. Дениса уважают и очень хорошо относятся. В итальянском чемпионате, в отличие от испанского, уделяют внимание игровой дисциплине при обороне», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент его сын должен адаптироваться в команде. По его словам, два забитых мяча в матче с «Кальяри» являются работой Дениса.

«Я считаю, что он хорошо вышел на замену», — заключил Черышев.

Напомним, что футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу за «Венецию» в матче с «Кальяри» (4:1).

«Венеция» с восемью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии B.

31-летний Черышев защищал цвета «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» в испанском чемпионате.

Ранее главный скаут «Венеции» Александр Мента оценил физическую форму Черышева.