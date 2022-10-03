В «Венеции» считают, что Черышев может стать лучшим игроком месяца в Серии B

Главный скаут «Венеции» Александр Мента оценил физическую форму российского полузащитника команды Дениса Черышева.

«На данный момент Черышев в отличной физической форме. Сейчас это лидер «Венеции». Неудивительно, если Денис станет лучшим игроком месяца в Серии B», — цитирует Менту Sport24.

По его словам, Черышев усердно выкладывается на тренировках. Мента также отметил, что рад первым голам российского полузащитника в Италии.

Напомним, что футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу за «Венецию» в матче с «Кальяри» (4:1).

«Венеция» с восемью очками находится на 12-м месте в турнирной таблице Серии B.

31-летний Черышев защищал цвета «Реала», «Севильи», «Валенсии» и «Вильярреала» в испанском чемпионате.

Ранее заслуженный тренер России Игорь Колыванов поделился мнением об адаптации Черышева в Италии.