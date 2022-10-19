Конте: «Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придётся бороться. У них большой потенциал с экономической точки зрения. По сравнению с тем, что было десять лет назад, сейчас у МЮ неудачный период. Но всего два года назад они боролись за победу в АПЛ», — цитирует Конте Sky Sports.

Напомним, что 19 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча — 22:15 мск.

«Шпоры» с 23 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. МЮ с 16 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Конте поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.