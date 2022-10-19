Конте: «Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придется бороться
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«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым придётся бороться. У них большой потенциал с экономической точки зрения. По сравнению с тем, что было десять лет назад, сейчас у МЮ неудачный период. Но всего два года назад они боролись за победу в АПЛ», — цитирует Конте Sky Sports.
Напомним, что 19 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча — 22:15 мск.
«Шпоры» с 23 очками находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. МЮ с 16 очками располагается на пятой строчке.
Ранее Конте поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.