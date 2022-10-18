Конте: не сомневаюсь в Роналду и его качествах

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Не сомневаюсь в Криштиану и его качествах. В прошлом сезоне он сделал хет-трик против нашей команды, и я хочу, чтобы это больше не повторилось. Мы проиграли ему, а не «Манчестер Юнайтед» в предыдущий раз», — цитирует Конте Marca.

Напомним, что португалец летом 2021 года перешёл в МЮ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

37-летний форвард пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду занял 20-е место в голосовании за «Золотой мяч».