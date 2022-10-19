В «Оренбурге» прокомментировали победу над «Ахматом» в Кубке России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Ахматом».

«Хорошая игра, много голов — болельщикам понравилось… У нас простых матчей нет. Когда много голов, всё равно интереснее», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Встреча проходила на «Газовике» в Оренбурге и завершилась со счётом 4:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Дмитрий Воробьёв, полузащитник Степан Оганесян, а также защитники Владимир Полуяхтов и Александр Павловец. У гостей голы на счету нападающих Гамида Агаларова и Владимира Ильина.

«Ахмат» с шестью очками находится на второй строчке в турнирной таблице группы С. «Оренбург» с пятью очками располагается на четвёртой позиции.

Ранее Андреев высказался о перспективах нападающего Владимира Сычевого.