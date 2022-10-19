Федотов рассказал о кадровых проблемах в обороне ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о кадровых проблемах в обороне команды.

«Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередное повреждение, Зайнутдинов готовился к игре со «Спартаком» только несколько дней, пропустив две встречи. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке Бахтиёр не был так хорош, как обычно. Мы потеряли ключевого защитника — Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в матче Виллиана Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

16 октября состоялся матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком». Встреча проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

После 13 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Спартак» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Федотов ответил на вопрос о том, лежит ли вина за гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского на вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.