Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: думаю, что это было правильное решение
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«Я перепробовала всё, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жёсткий тренер. Я думаю, что это было правильное решение», — цитирует Бенчич Sportskeeda.
Напомним, что 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану. В первой части сезона российский тренер сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы на участие в Итоговом чемпионате WTA.