Узнать больше

Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: думаю, что это было правильное решение

Короткая ссылка
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала информацию о начале сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: думаю, что это было правильное решение
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Я перепробовала всё, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жёсткий тренер. Я думаю, что это было правильное решение», — цитирует Бенчич Sportskeeda.

Напомним, что 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану. В первой части сезона российский тренер сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы на участие в Итоговом чемпионате WTA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить