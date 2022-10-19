Бенчич — о сотрудничестве с Турсуновым: думаю, что это было правильное решение

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала информацию о начале сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Я перепробовала всё, чтобы заполучить его. Он очень хороший и жёсткий тренер. Я думаю, что это было правильное решение», — цитирует Бенчич Sportskeeda.

Напомним, что 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану. В первой части сезона российский тренер сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина оценила свои шансы на участие в Итоговом чемпионате WTA.