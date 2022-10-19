В «Локомотиве» сообщили, что Леонченко останется на своём посту

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко останется на своём посту.

«Конечно, генеральный директор остаётся на своём посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит», — цитирует Бабаева газета «Известия».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход из клуба спортивного директора Томаса Цорна.