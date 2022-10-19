В «Локомотиве» сообщили, что Леонченко останется на своём посту
- РИА Новости
«Конечно, генеральный директор остаётся на своём посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит», — цитирует Бабаева газета «Известия».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.
Ранее нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход из клуба спортивного директора Томаса Цорна.