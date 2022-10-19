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В «Локомотиве» сообщили, что Леонченко останется на своём посту

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Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко останется на своём посту.
В «Локомотиве» сообщили, что Леонченко останется на своём посту
  • РИА Новости

«Конечно, генеральный директор остаётся на своём посту. Через неделю мы определимся с тем, как клуб будет двигаться дальше. Тогда Леонченко выйдет и всё объяснит», — цитирует Бабаева газета «Известия».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды. Специалисты заняли должности помощников исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход из клуба спортивного директора Томаса Цорна.

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