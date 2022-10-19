Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга по состоянию здоровья.

Об этом сообщил «Чемпионату» тренер 25-летней россиянки Алексей Мишин.

Турнир пройдёт с 20 по 21 октября.

На этапах Гран-при России 25-летняя россиянка выступит в ноябре. 11—13 ноября фигуристка стартует на четвёртом этапе в Москве, а 25—27 ноября — на шестом этапе в Перми.

Гран-при России начнётся 21—23 октября в Москве. На первом этапе из кандидатов в сборную России в женском одиночном катании выступят фигуристки Камила Валиева и Софья Акатьева.

Ранее Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в спорте.