Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в спорте

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в профессиональном спорте.

«Мне нравится моя команда, и я вижу, что они тоже заинтересованы меня тренировать и тоже не хотят, чтобы я заканчивала, поэтому такая гармоничная атмосфера, да и здоровье позволяет», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Фигуристка заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина». Её результат — 233,41 балла.

Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Елизавета Туктамышева нашла плюсы в падении на тройном акселе на «Мемориале Панина-Коломенкина».