Туктамышева рассказала, что мотивирует её оставаться в спорте
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«Мне нравится моя команда, и я вижу, что они тоже заинтересованы меня тренировать и тоже не хотят, чтобы я заканчивала, поэтому такая гармоничная атмосфера, да и здоровье позволяет», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».
Фигуристка заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина». Её результат — 233,41 балла.
Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее Елизавета Туктамышева нашла плюсы в падении на тройном акселе на «Мемориале Панина-Коломенкина».