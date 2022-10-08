Туктамышева нашла плюсы в падении на тройном акселе на «Мемориале Панина-Коломенкина»
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Я даже рада, что этот прокат таким случился, потому что это первый раз, когда я упала с первого, сделала второй, и я теперь буду больше уверена во втором прыжке», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».
Несмотря на падение с первого тройного акселя, фигуристка набрала 233,41 балла и победила в соревнованиях.
Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, насколько важны призовые на Гран-при России.