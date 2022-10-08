Туктамышева нашла плюсы в падении на тройном акселе на «Мемориале Панина-Коломенкина»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о падении с первого тройного акселя в произвольной программе на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».

«Я даже рада, что этот прокат таким случился, потому что это первый раз, когда я упала с первого, сделала второй, и я теперь буду больше уверена во втором прыжке», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Несмотря на падение с первого тройного акселя, фигуристка набрала 233,41 балла и победила в соревнованиях.

Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, насколько важны призовые на Гран-при России.