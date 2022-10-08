Туктамышева: и без призовых проведение Гран-при России очень важно
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«Конечно, деньги — это всегда хорошо. Но и без призовых проведение Гран-при России очень важно для спортсменов», — цитирует Туктамышеву Sport24.
Фигуристка заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина». Результат — 233,41 балла.
Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.
Ранее сообщалось, что Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина».