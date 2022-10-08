Туктамышева: и без призовых проведение Гран-при России очень важно

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, насколько важны призовые на Гран-при России.

«Конечно, деньги — это всегда хорошо. Но и без призовых проведение Гран-при России очень важно для спортсменов», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Фигуристка заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина». Результат — 233,41 балла.

Напомним, что 25-летняя Елизавета является чемпионкой мира и Европы, а также призёром мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина».